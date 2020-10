Analyse: redenen voor auto op brandstof raken uitgeput

Ⓒ Archieffoto

Een op de vijf nieuw verkochte auto’s in 2021 is een elektrische auto, verwachten de belangenclubs van de Nederlandse auto-industrie Bovag en de RAI Vereniging. Afgelopen weekend meldde zakenkrant Financial Times dat voor heel Europa het aandeel elektrisch zelfs op 15% komt te liggen. Die Europese schatting is gigantisch, wat aangeeft dat het aandeel in Nederland wel eens hoger kan zijn dan de RAI Vereniging en de Bovag voorspellen. De zakelijke argumenten om niet voor elektrisch te kiezen raken langzaam uitgeput.