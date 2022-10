Winst Tata Steel stort ineen op zwakke staalprijs en hoge kosten

Zijn nettoresultaat bedroeg tussen juli en september bij 87% daling 15,1 miljard roepie, omgerekend €182,4 miljoen. De markt rekende op 31,55 miljard roepie,. De omzet steeg bij 598,8 miljard roepie 0,8%.

De kosten van het concern met hoofdkantoor in Mumbai met 72.500 werknemers, blijken afgelopen maanden fors te zijn gestegen. Uitgaven voor ruwe materialen liepen zo’n 60% op, tot 279,8 miljard roepie.

Meer staalbedrijven in India hebben last van winstverzwakking door een verhoging van de exportbelasting op verscheept staal bij oplopende kosten. JSW Steel, een grote concurrent van Tata in India, meldde vorige week een verrassend kwartaalverlies waar de markt nog op een winst rekende.

Tegenvallers

Het bedrijf produceerde in zijn nieuwe fabriek in Kalinganagar 5 miljoen ton staal extra. Daarmee voldoet het aan de verwachtingen van het bedrijf zelf.

Het aandeel staat dit jaar bijna 10% lager. Van analisten die het aandeel volgen, hebben er 24 een koopaandeel voor Tata Steel staan, 4 een houden-advies, 6 analisten raden beleggers aan het aandeel te verkopen.

De topman van Tata Steel Group was twee weken geleden in Nederland op bezoek bij het kabinet voor overleg over de voortgang van de staalproductie in IJmuiden. Het staal moet niet langer met kolen en cokes worden gemaakt, maar met waterstof als energiebron voor verhitting in elektrische ovens met veel minder uitstoot.