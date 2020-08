'Lagere kwartaalresultaten voor DSM'

Volgens de consensus komt de omzet uit op ruim 2,1 miljard euro tegen bijna 2,3 miljard euro een jaar eerder. Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt in doorsnee een bedrag voorzien van 390 miljoen euro. Dat was 438 miljoen euro een jaar terug.

De lagere resultaten zijn het gevolg van zwakkere prestaties bij de materialendivisie van het bedrijf, met onder andere veel klanten in de auto-industrie die stevig zijn getroffen door de coronacrisis. Voor die divisie wordt een omzet voorspeld van 498 miljoen euro tegen 710 miljoen euro. De ebitda bij Materials wordt gemiddeld geraamd op 70 miljoen euro tegen 135 miljoen euro vorig jaar. Bij het onderdeel Nutrition zouden de resultaten iets hoger moeten uitvallen dan een jaar eerder.

Overname Erber Group

In juni werd bekend dat DSM voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group overneemt, dat zich bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen. De overname is exclusief twee kleinere onderdelen van Erber. De over te nemen activiteiten Biomin en Romer Labs van het bedrijf zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 330 miljoen euro en tellen 1200 medewerkers en faciliteiten wereldwijd.

DSM zei toen ook te stoppen met zijn lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro dat in februari vorig jaar werd aangekondigd in verband met de coronacrisis en de overname van Erber. Tot dusver had DSM voor 745 miljoen euro eigen aandelen ingekocht onder dat programma.