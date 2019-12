Problemen 737 MAX nemen hap uit winst TUI

Hannover - Reisonderneming TUI heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een fors lagere winst behaald. De Duitse reisorganisator en luchtvaartmaatschappij had onder andere last van het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX. Daarnaast zorgde onzekerheid rond de brexit ervoor dat klanten langer wachtten met het boeken van een vakantie.