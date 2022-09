Californië wil blowende werknemers bij wet beschermen

De senaat van de staat heeft een wetsvoorstel met die strekking omarmd, meldt de LA Times. Het is nu aan de gouverneur om de wet eventueel aan te nemen. Als dat gebeurt, is Californië de zevende staat met dergelijke regels.

Het gebruik van marihuana is legaal in de staat, ook als het recreatief is. Voorstanders van het wetsvoorstel vinden het verkeerd als werkgevers negatieve consequenties kunnen verbinden aan iets wat werknemers legaal in hun vrije tijd doen.

Speekseltest

Het blijft in Californië mogelijk om werknemers te onderwerpen aan een speekseltest om drugsgebruik aan te tonen. Daarmee kun je aantonen of iemand op het moment zelf onder invloed is. Wanneer urine of een haar worden getest, kan soms gebruik van dagen of bij zware gebruikers zelfs weken geleden aan het licht komen. Onder andere in de bouw moeten Amerikaanse werknemers soms voor de veiligheid drugstesten doen.

In Nederland is het in principe verboden om alcohol en drugstests bij werknemers af te nemen, omdat dit in strijd is met privacywetgeving. Alleen bijvoorbeeld piloten en machinisten mogen wel met steekproeven worden onderworpen aan alcohol- of drugstesten.