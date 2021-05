Nikkei flink hoger ondanks krimp Japanse economie

Ⓒ REUTERS

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een stevige winst gesloten. Beleggers legden het nieuws dat de Japanse economie in het eerste kwartaal is gekrompen naast zich neer en gingen op zoek naar koopjes na de recente koersverliezen. De stemming werd daarbij gesteund door beter dan verwachte resultaten van een aantal grote Japanse bedrijven. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein.