Nikkei lager door chipbedrijven

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 0,5 procent lager de dag uit op 21.032 punten. De Japanse chipmachinemaker Tokyo Electron zakte ruim 4 procent en chiptester Advantest leverde 5 procent in. Ook de banken stonden onder druk door de toenemende verwachting dat de Federal Reserve de rente in de VS gaat verlagen. Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group verloren tot 1,3 procent.

Japan Display kelderde bijna 12 procent. De maker van schermen voor smartphones en een toeleverancier van iPhone-maker Apple gaat 1200 banen schrappen, wat neerkomt op meer dan een kwart van zijn werknemers. De ingrepen zijn onderdeel van een reddingsplan voor het geplaagde Japanse bedrijf.

In Hongkong, waar de protesten tegen de omstreden Chinese uitleveringswet werden voortgezet, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent lager. De beurs in Shanghai werkte een eerder verlies weg en won 0,2 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent onder aanvoering van het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix (min 3 procent). In Australië sloot de All Ordinaries nagenoeg onveranderd.