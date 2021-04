Dow door grens van 34.000 punten

Beleggers verwerken veel retailcijfers en kwartaalresultaten van bijvoorbeeld banken deze week. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Op de vleugels fors hogere retailverkopen en bankenresultaten over afgelopen kwartaal zijn beurzen in New York donderdag gestegen, de Dow Jones verwerkt een nieuw record. Sommige banken die kwartaalcijfers rapporteerden zakten.