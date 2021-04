Dow Jones schiet omhoog op sterke winkelverkopen, banken achteruit

De Dow Jones staat 213 punten in de plus, goed voor 0,6% winst. De S&P500-index wint 0,7% en techaandelen scoren opnieuw beter met 1,1% winst in de Nasdaq.

In maart blijken de Amerikaanse retailverkopen met 9,8% gestegen tegen een inschatting van analisten van 6,1% toename.

Afname WW-aanvragen

Het aantal aanvragen afgelopen week voor werkloosheid daalt in de Verenigde Staten met 193.000 tot 576.000, meldt het ministerie van Arbeid. Dat is het laagste niveau sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het vierweeks gemiddelde vertoont een afname met 683.000.

Het Witte Huis kondigde sancties aan tegen Rusland vanwege onder meer cyberaanvallen van Moskou en zijn veiligheidsdiensten die de Verenigde Staten zouden schaden. Rusland kondigde tegenmaatregelen aan.

De euro sterkte aan tegen de dollar tot $1,19588. Brentolie steeg tot $66,50 per vat, 0,3% meer dan gisteren na nieuwe aanvallen van Houti’s op Aramco-installaties in Saoedi-Arabië. Bitcoin koelt iets af tot $62.796.

Banken overtuigen

Citigroup (+0,6%) meldde een bijna drievoudige winststijging, tot $7,9 miljard, bij een licht lagere omzet. Het kondigt een ingreep in zijn consumentenactiviteiten aan. Het beperkt zich in Azië tot een aantal kernen, in Europa versterkt het Londen als financieel centrum.

Concurrenten JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo rapporteerden gisteren al cijfers.

Bank of America (-2,6%)troefde de verwachtingen voor de markten met zijn kwartaalcijfers niet volledig af, het aandeel staat ruim 1,6% lager.

Cryptoplatform Coinbase gaat 2,4% omhoog na de notering aan de Nasdaq van woensdag, bij een slot van $328 per aandeel. Zakenbank BTIG begon het fonds te volgen met een koopadvies. Ark Investment Management meldde voor $246 miljoen aandelen te hebben gekocht

Computer- en netwerkbouwer Dell verraste de markt: het stoot het cloud-onderdeel VMWare af. Dell wint 4,1%.

Chipmaker Nvidia plust 4%. Het kreeg een adviesverhoging van Raymond James tot een ’strong buy’. En het begon chipmaker AMD te volgen, dat 2,9% steeg.

Vermogensbeheerder BlackRock (+3%) boekte 19% meer omzet tot $4,4 miljard.

Amazon (+1,7%) beweegt positief, het meldt 200 miljoen leden voor zijn Prime-abonnementen.

De activistische belegger Elliott heeft zijn belang in GlaxoSmithKline (+0,1%) ’significant’ uitgebouwd, aldus de Financial Times.

