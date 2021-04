Goede winkelverkopen zetten Wall Street op dikke plus

De futures voor de Dow Jones staan 200 punten in de plus. De S&P500-index wint 0,6% en techaandelen scoren opnieuw beter met 0,9% winst in de Nasdaq.

In maart blijken de Amerikaanse retailverkopen met 9,8% gestegen tegen een inschatting van analisten van 6,1% toename.

Het aantal aanvragen afgelopen week voor werkloosheid daalt in de Verenigde Staten met 193.000 tot 576.000, meldt het ministerie van Arbeid. Het vierweeks gemiddelde vertoont een afname met 683.000.

Het Witte Huis kondigde sancties aan tegen Rusland vanwege onder meer cyberaanvallen van Moskou en zijn veiligheidsdiensten die de Verenigde Staten zouden schaden.

Banken overtuigen

Citigroup meldde een bijna drievoudige winststijging, tot $7,9 miljard, bij een licht lagere omzet. Het kondigt een ingreep in zijn consumentenactiviteiten aan. Het beperkt zich in Azië tot een aantal kernen, in Europa versterkt het Londen als financieel centrum.

Bank of America troefde de verwachtingen voor de markten met zijn kwartaalcijfers ruim af, het aandeel staat ruim 1% hoger.

Cryptoplatform Coinbase gaat 11% omhoog na de notering aan de Nasdaq van woensdag, bij een slot van $328 per aandeel. Zakenbank BTIG begon het fonds te volgen met een koopadvies.

Computer- en netwerkbouwer Dell verraste de markt: het stoot 81% van het onderdeel VMWare af. Dell wint 7%.

Chipmaker Nvidia plust 2%. Het kreeg een adviesverhoging van Raymond James tot een ’strong buy’. En het begon chipmaker AMD te volgen, dat eveneens 1,5% steeg.