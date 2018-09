Rockwell Automation verwerpt hoger bod Emerson

MILWAUKEE (AFN) - De Amerikaanse industrieel automatiseerder Rockwell Automation heeft opnieuw een overnamebod ter waarde van 29 miljard dollar van branchegenoot Emerson van de hand gewezen. Dat meldde de onderneming woensdag.

Het is al het derde overnamevoorstel van Emerson dat bij Rockwell in de prullenmand verdwijnt. De raad van bestuur is unaniem van mening dat ook het verbeterde bod niet in het belang is van het bedrijf en zijn aandeelhouders. Het is ongevraagd, te laag en brengt te veel risico's met zich mee, vindt Rockwell.