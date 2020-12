Harde Brexit dreigt: dit zijn de gevolgen voor ons

Dit weekend komt het erop aan: vertrekken de Britten uit de Europese Unie met of zonder deal? Na een week vol cruciale onderhandelingen in Brussel lijkt het No Deal-scenario het meest waarschijnlijk. In een nieuwe podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser, Herman Stam en Dorinde Meuzelaar de laatste ontwikkelingen. Wat ligt er nu op tafel en wat zijn de gevolgen voor Nederland als het uitdraait op No Deal?