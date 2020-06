Bij Lufthansa gaan meer dan 20.000 banen weg

Lufthansa dat eind vorige maand nog een omvangrijk steunpakket heeft gekregen van de Duitse overheid wil in totaal 22.000 banen schrappen,. De helft van de banen gaat verdwijnen in eigen land, zo meldt zo meldt de BBC. Bij Lufthansa werken wereldwijd meer dan 100.000 mensen.

Net als veel andere Europese luchtvaartmaatschappijen zit Lufthansa in zwaar eer als gevolg van de coronapandemie. Een groot deel van de vloot staat nog steeds geparkeerd vanwege de beperkende maatregelen.

De regering in Berlijn heeft als onderdeel van het steunpakket een belang genomen in Lufthansa. In 2023 wil de overheid weer uitstappen.

Ook Air France KLM gaat zwaar gebukt onder de coronamalaise. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft eveneens financiële ondersteuning ontvangen van de overheden in Parijs en Den Haag.