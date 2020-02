Athora haalt nog eens 1,8 miljard op voor deal Vivat

Vorig jaar kondigden Athora en NN Group aan Vivat over te nemen. Als onderdeel van de deal zouden alle niet-levensactiviteiten direct worden overgedaan aan NN Group, terwijl Athora de levensverzekeringen overneemt. De overname, die nog groen licht moet krijgen van De Nederlandsche Bank, is naar verwachting in het eerste kwartaal afgerond.

Gezien de lage rentes is het bij levensverzekeringen nodig veel kapitaal aan te houden. Hoe lager de rentes, hoe hoger de verplichtingen voor de uit te keren verzekeringen of pensioenen immers zijn. Het nieuwe kapitaal voor Athora is afkomstig van bestaande en nieuwe aandeelhouders.

Een van de partijen is een investeringsfonds van de regering van Abu Dhabi, de Abu Dhabi Investment Authority. Daarnaast namen Athene, een Amerikaanse pensioendienstverlener, en investeerder Apollo deel aan de investeringsronde.

Het totaal aan toegezegd kapitaal voor Athora bedraagt nu 4 miljard euro. Na de afronding van de overname van Vivat en het versterken van de balans van dat bedrijf, heeft het bedrijf volgens een woordvoerder nog 1 miljard euro in kas voor andere activiteiten.