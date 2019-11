Wall Street doet het rustig aan

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.691,49 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent op 3087,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 8464,28 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei afgelopen weekeinde dat de gesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de VS. Vorige week kwamen er nog berichten dat beide landen afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Vrijdag zei Trump dat Washington nog geen afspraken met Peking heeft gemaakt over tarieven.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing won bijna 5 procent na een update over de terugkeer van de 737 MAX, die al maanden aan de grond wordt gehouden na twee dodelijke ongelukken. De luchtvaartmaatschappijen American Airlines en Southwest Airlines verlengden hun annuleringen voor bestelde toestellen van het geplaagde type 737 MAX tot maart, maar dat werd tenietgedaan door de mededeling dat de leveringen aan klanten mogelijk al in december kunnen worden hervat.

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance won 5,1 procent op overnamenieuws. KKR zou Walgreens formeel hebben benaderd voor een deal om het bedrijf van de beurs te halen. De met schuld gefinancierde deal zou een van de grootste in zijn soort ooit kunnen worden.

Alibaba

De in New York genoteerde Chinese webwinkelreus Alibaba verloor 0,2 procent. Alibaba draaide wederom een recordomzet tijdens de commerciële feestdag Singles Day in China.

Chipproducent Qualcomm verloor 2,3 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Ook fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems kreeg een afwaardering aan de broek. Het aandeel zakte 1,5 procent. Tesla won 2,4 procent na een positief analistenrapport.

De euro was 1,1033 dollar waard, tegen 1,1039 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 56,91 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 62,22 dollar.