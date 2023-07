Heineken Nederland krijgt met Maarten Schuurman nieuwe directeur

Schuurman (52), die in 1996 als management trainee bij de bierbrouwer begon, is nu managing director van Heineken in Oost- en West-Afrika. Hij is in die rol verantwoordelijk voor de operaties in Egypte, Algerije, Tunesië, Sierra Leone, Mozambique en de joint venture in Sirocco (Dubai).

Schuurman had diverse functies op het gebied van finance en commerce bij Heineken Nederland en bij frisdrankenfabrikant Vrumona. Voordat hij in april dit jaar Heineken in Oost- en West-Afrika ging leiden, was hij managing director van Heineken Ierland.

Oostenrijk

Böhm, die in hetzelfde jaar als Schuurman bij Heineken begon, wordt managing director van de Oostenrijkse bierbrouwer Brau Union. Die onderneming valt sinds 2003 onder Heineken.

„Ik ben erg trots op wat we in de afgelopen jaren hebben neergezet in Nederland”, zegt Böhm. „Het waren uitdagende tijden; zes weken na mijn aantreden brak corona uit en ging Nederland op slot. Gelukkig braken hierna betere tijden aan, met een aantal bijzondere mijlpalen, zoals de overname van de Texelse bierbrouwerij en de lancering van Birra Moretti en Heineken Silver.”