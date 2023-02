Beursblog: renteangst brengt Wall Street forse schade

Door Mark Garrelts

Ieder jaar ondervraagt Actiam ruim honderd beursexperts naar hun verwachtingen voor de AEX en de prognoses voor onderliggende aandelen. Dit jaar inmiddels voor de 30e keer. De beursexpert met de meest accurate voorspellingen in 2022, oftewel De Beste Beursexpert, bleek Jan Pieter van Wijngaarden, Sales Trader bij Kepler Chevreux. Hij opende vandaag de handel op de Amsterdamse beurs door middel van de Gongslag. Ⓒ Euronext AEX 756.63 -0.14 %

Op Wall Street krijgt vooral techbeurs Nasdaq het flink te verduren nadat de rente in de VS weer flink is opgelopen. Grote techfondsen plukken daar de wrange vruchten van.