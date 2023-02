Beursblog: Walmart zwak op lager Wall Street; tech zit AEX dwars

Door Johan Wiering

Ieder jaar ondervraagt Actiam ruim honderd beursexperts naar hun verwachtingen voor de AEX en de prognoses voor onderliggende aandelen. Dit jaar inmiddels voor de 30e keer. De beursexpert met de meest accurate voorspellingen in 2022, oftewel De Beste Beursexpert, bleek Jan Pieter van Wijngaarden, Sales Trader bij Kepler Chevreux. Hij opende vandaag de handel op de Amsterdamse beurs door middel van de Gongslag. Ⓒ Euronext AEX 757.21 -0.71 %

Na de gesloten deuren bij de weekstart vanwege een feestdag moet Wall Street dinsdag bij de start terrein prijsgeven in reactie op de toegenomen rentevrees bij beleggers in de VS. Walmart heeft last van een voorzichtige prognose.