’Huishoudens kunnen opgewekte zonnestroom steeds vaker niet kwijt’

Wanneer het laagspanningsnet, ofwel het elektriciteitsnet op wijkniveau, te veel zonnestroom tegelijk moet afvoeren, kunnen namelijk spanningsproblemen optreden. Omvormers van zonnepanelen schakelen dan automatisch uit om overspanning te voorkomen. Die spanningsproblemen komen tegenwoordig steeds vaker voor nu veel huizen zonnepanelen op het dak hebben.

Dat komt vooral doordat het elektriciteitsnet in veel wijken in het verleden niet is aangelegd op grootschalige, gelijktijdige teruglevering van zonnestroom. Door de grote toename van zonnepanelen wordt er op een zonnige dag op piekmomenten meer stroom opgewekt dan het elektriciteitsnet kan verwerken. In dat geval schakelt de omvormer de zonnepanelen tijdelijk uit om te voorkomen dat de belasting op het elektriciteitsnet te hoog wordt. De omvormer schakelt zelf weer in als het risico op overspanning niet meer aan de orde is.

Omvormers

Het uitschakelen van omvormers is vervelend voor huishoudens met zonnepanelen, want op het moment dat de omvormer uitschakelt, wordt zonnestroom niet meer teruggeleverd aan het net en is het meestal ook onmogelijk om de eigen opgewekte stroom te benutten. Liander ontving in het eerste halfjaar ruim 3400 meldingen van klanten die tijdelijk hun zonnestroom niet konden terugleveren. Dat is ruim drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.

Om dit in de toekomst te voorkomen is een forse verzwaring van de netten in woonwijken nodig. Volgens Liander vraagt dit om een vervijfvoudiging van de huidige capaciteit. De netbeheerder waarschuwt dan ook dat het in de komende jaren vaker zal voorkomen dat zonnestroom niet teruggeleverd kan worden. Dit betekent ook dat consumenten steeds vaker moeten wachten op een nieuwe aansluiting, of een verzwaring om extra zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal te installeren.