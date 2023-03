Premium Het beste van De Telegraaf

Column: heeft fixer Remkes het stikstofconflict beslecht?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Er zijn nog altijd talloze omgekeerde Nederlandse vlaggen als blijk van ongenoegen tegen de stikstofmaatregelen. Ⓒ ANP/HH

Eerst was Pieter Omtzigt de nationale messias. De oud-CDA’er werd door menigeen gezien als het grote politieke licht dat de boel in Den Haag op scherp zet en misstanden bloot legt. Nu is Johan Remkes onze heiland. De doorrookte Groninger heeft zich ontwikkeld tot de fixer des vaderlands. Alles wat Remkes aanraakt, verandert in goud. De jury van de Machiavelli-prijs kwam woorden tekort om zijn rol in het vastgelopen stikstofdebat op te hemelen: „Het hoogtepunt, althans tot nu toe, is de wijze waarop je het conflict tussen het kabinet en de boeren in 2022 hebt weten te beslechten. Dat was een prestatie van formaat.”