ABN: ’Economie koelt flink af door stijgende rentes’

Van de Kerke noemt Duitsland als voorbeeld. „Dat buurland is belangrijk voor onze handel, ook omdat we veel producten samen maken. En we zagen daar de groei krimpen in het vierde kwartaal.” En omdat de Duitse economie van oudsher ook nog eens voorloopt op hoe het in ons land zal vergaan, verwacht Van de Kerke ook in Nederland nog een daling van de groei. „En we zien dat niet alleen in Duitsland. De groei van de wereldeconomie en wereldhandel lopen terug met mogelijke recessies in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone, wat de externe vraag naar Nederlandse producten remt.”

Afstekende economie

Dat de Nederlandse economie goed afsteekt tegen de genoemde landen ligt aan de krappe arbeidsmarkt, meent deze econoom. Van de Kerke: „In het vierde kwartaal hebben bedrijven nog hun banen kunnen vullen met arbeidskrachten, wat betekent dat op een héle kleine groep na, de meeste mensen in ons land elke maand loon krijgen.” Hij wil daarmee zeggen, dat mensen daarom ook kunnen blijven consumeren, omdat ze salaris krijgen. „Dat is een stabiele factor voor onze economie, op dit moment.”

Sterker dan verwacht

Hoewel de Nederlandse economie het jaar 2022 goed heeft afgesloten met een sterker dan verwachtte groei van 0,6% van het derde kwartaal op het vierde kwartaal, vertragen behalve de verslechterde situatie van onze buurlanden ook de in Nederland gestegen rentes de economische groei. Vooral in de huizenmarkt en door lagere investeringen. „Daarom verwachten we voor het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar wel een vertraging van de groei.”