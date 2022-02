Inflatie eurozone loopt toch verder op

De voorlopige cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat wijzen op een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. In december bereikte de inflatie in de eurozone ook al een recordhoogte.

Dat de inflatie nog hoger uitvalt dan in de laatste maand van 2021 is een tegenvaller te noemen. Economen gepeild door Bloomberg rekenden in doorsnee op 4,4% inflatie.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de druk nu toe. Donderdag maakt ECB-president Christine Lagarde de uitslag van de rentevergadering bekend. De verwachting is dat de ECB nog niet ingrijpt om de hoge inflatie in te dammen.

Maar dat standpunt wordt steeds moeilijker vol te houden. De inflatie is veel hoger dan de doelstelling van rond de 2%. Binnen de ECB zullen de discussies hierover toenemen.

In Nederland was de inflatie overigens veel hoger dan het gemiddelde, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder op woensdag. Hier gingen de prijzen gemiddeld 7,6% omhoog, tegenover 6,4% in december.

Daarmee zit Nederland in de kopgroep, maar is nog niet eens het euroland waar de prijzen het hardst zijn toegenomen. In Litouwen piekte de inflatie op 12,2%, Estland kwam op 11,7% uit. In België kwam de inflatie uit op 8,5%. Daar besloot de federale regering na nachtelijk beraad van maandag op dinsdag om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen van 21 naar 6%.