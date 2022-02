ASMI blijft groeien op gloeiendhete chipmarkt

Topman Benjamin Loh beschouwt 2021 als een jaar van ’grote vooruitgang voor ons bedrijf’, ondanks de impact de coronapandemie die het nog steeds voelde. Behalve de omzet groeide ook de marge van 45,2% naar 47%, zodat de nettowinst over het vierde kwartaal 68% hoger kon uitkomen €138 miljoen.

Bekijk ook: Orders vliegen over de toonbank bij ASMI en Besi door grote chiptekorten

Voor het lopende jaar zegt het bedrijf ’op een sterke basis zijn begonnen’, dankzij de lange lijst van bestellingen. Het lopende kwartaal rekent ASMI met die ruggensteun op een omzet die groeit tot €500 tot €530 miljoen, die in het tweede kwartaal nog verder zal uitlopen en in de tweede helft van 2022 hoger zal zijn dan in de eerste zes maanden.

Aandeleninkoop

Over het hele jaar 2021 boekte ASMI 34% omzetgroei tot €1,7 miljard, ondanks ’uitdagingen’ bij het vinden van voldoende componenten, die ook gedurende de eerste helft van het huidige jaar zullen voortduren.

Bekijk ook: ASMI voorzichtig na uitbundig jaar

Het bedrijf kondigde een aandeleninkoopprogramma van €100 miljoen aan en een verhoging van het dividend met 25% tot €2,50 per aandeel.