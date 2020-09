ABN aan kop in afwachtende AEX

Rond 14.15 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 553,3 punten. De AMX steeg 0,2% naar 812,3 punten. De koersenborden in Londen (-0,03%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,02%) lieten een verdeeld beeld zien.

„We begonnen positief aan de dag, maar de vaart is er alweer wat uit”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Toch ligt de beurs er op zich sterk bij. De markt trekt zich weinig aan van covid-ontwikkelingen en kijkt meer naar monetaire en fiscale stimulansen die nog steeds z’n doorwerking hebben.”

Veel beleggers zijn deze week gericht op de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. „De Fed staat al vol op het gaspedaal. Ook heeft de centrale bank de wind wat mee, omdat de dollar zwakker wordt”, constateerde Abma.

In Azië was de stemming vanochtend opgewekt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger. Technologie-investeerder SoftBank schoot ruim 9% omhoog, in reactie op de aangekondigde verkoop van de Britse chipontwerper ARM Holdings voor maximaal $40 miljard aan de Amerikaanse producent Nvidia.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,7% tot 1,5% hoger. Beleggers leken tevreden met het onbevestigde bericht dat het Chinese techbedrijf Bytedance een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle over de activiteiten van TikTok in de VS.

In de AEX ging bankconcern ABN Amro met een winst van 3,1% aan kop, mede dankzij een koopadvies van Sociéte Générale. ING ging 2% mee omhoog.

Galapagos (-1,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Vrijdag schoot het biotechnologiebedrijf nog 7% omhoog in reactie op positieve testresultaten voor een medicijn tegen een auto-immuunziekte die veel voorkomt bij mensen met reumatische aandoeningen. De Amerikaanse partner Gilead neemt trouwens Immunomedics over voor $21 miljard. Deze aanwinst houdt zich bezig met de behandeling van (borst)kanker.

Wolters Kluwer leverde 0,7% in. De informatieleverancier neemt voor €136 miljoen een Amerikaans bedrijf over dat systemen levert voor belasting- en accountantskantoren.

Bij de middelgrote fondsen stond Vopak met een winst van 1,6% bovenaan. Het tankopslagbedrijf neemt samen met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock voor $620 miljoen drie grote industriële terminals over in de Verenigde Staten.

Biotechbedrijf Pharming (-1,6%) was een achterblijver in de AMX. Altice Europe zakte 0,4% tot €4,12. Dat was een cent boven het overnamebod dat oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi vrijdag uitbracht op de kabel- en telecomaanbieder.

Kiadis Pharma klom op de lokale markt 8,8%. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar de behandeling van Covid-19.

Euronext zakte 3,6%. De beursuitbater heeft samen met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo een bod uitgebracht op Borsa Italiana. Het Zwitserse beursbedrijf SIX lijkt echter de beste kaarten te hebben om de beurs van Milaan te kopen.

