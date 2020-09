Galapagos onderin licht hogere AEX

De AEX stond om elf uur 0,2% hoger op 553 punten. De AMX steeg 0,3% naar 813,5 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters stonden licht hoger. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 0,2%, 0,1% en 0,3%.

In Azië was de stemming vanochtend opgewekt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger. Technologieconcern SoftBank schoot ruim 9% omhoog, in reactie op de aangekondigde verkoop van de Britse chipontwerper ARM Holdings voor maximaal $40 miljard aan de Amerikaanse producent Nvidia.

De indexfutures wezen op openingswinsten van 0,8% tot 1% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Afgezien van diverse overnameberichten leken beleggers ook tevreden met het onbevestigde bericht dat het Chinese techbedrijf Bytedance een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle over de activiteiten van TikTok in de VS. Het volledig uit de lucht halen van de videoapp door de VS zou de toch al gespannen verhoudingen met China verder verslechteren.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ABN Amro met een winst van 1,1% aan kop, gesteund door een adviesverhoging naar kopen door Sociéte Générale.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI klom 0,5%.

Galapagos was met een min van 2,9% veruit de grootste daler. Vrijdag schoot het biotechnologiebedrijf nog 7% omhoog in reactie op positieve testresultaten voor een medicijn tegen een auto-immuunziekte die veel voorkomt bij mensen met reumatische aandoeningen. Bovendien kwam KBC met een koopadvies.

Wolters Kluwer leverde 0,1% in. De informatieleverancier neemt voor €136 miljoen een Amerikaans bedrijf over dat systemen levert voor belasting- en accountantskantoren.

Bij de middelgrote fondsen stond Vopak met een winst van 2% bovenaan. Het tankopslagbedrijf neemt samen met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock voor $620 miljoen drie grote industriële terminals over in de Verenigde Staten.

Air France KLM verloor 0,8%. Beleggers maken zich kennelijk geen grote zorgen over de rechtszaak die Greenpeace geen aangespannen om de miljardensteun voor KLM terug te draaien.

Altice Europe zakte 0,5% tot €4,11, exact de prijs van het overnamebod dat oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi vrijdag lanceerde.

Bekijk ook: Beleggers verwachten hoger bod op Altice

Smallcap Ajax verloor 3,2%, mogelijk in reactie op de weinig overtuigende competitiestart.

Kiadis Pharma klom op de lokale markt 6,5%. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar de behandeling van Covid-19.

Euronext zakte 3%. De beursuitbater heeft samen met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo een bod uitgebracht op Borsa Italiana. Deutsche Börse maakte eerder al bekend een bod te hebben gedaan op het bedrijf achter de beurs in Milaan.

