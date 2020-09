Zonnige start voor het Damrak

De AEX stond na tien minuten handel 0,9% hoger op 557,1 punten. De AMX steeg 0,7% naar 816,8 punten.

Elders in Europa stonden er ook duidelijke plussen op de koersenborden.

In Azië was de stemming vanochtend al opgewekt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger. Technologieconcern SoftBank schoot ruim 9% omhoog, in reactie op de aangekondigde verkoop van de Britse chipontwerper ARM Holdings voor maximaal $40 miljard aan de Amerikaanse producent Nvidia.

De indexfutures wezen op winsten van meer van 1% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters bij opening om half vier.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging techinvesteerder Prosus met een winst van 2,1% aan kop. De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML wonnen respectievelijk 1,7% en 1%.

Galapagos was met een min van 2% de enige daler. Samenwerkingspartner Gilead Sciences neemt het Amerikaanse Immunomedics over voor ongeveer $21 miljard. Immunomedics houdt zich bezig met de behandeling van kanker.

Bij de middelgrote fondsen stond Vopak met een winst van 1,5% bovenaan. Het tankopslagbedrijf neemt samen met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock voor $620 miljoen drie grote industriële terminals over in de Verenigde Staten.

Kiadis Pharma klom op de lokale markt 9%. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar de behandeling van Covid-19.

Euronext zakte 0,5%. De beursuitbater heeft samen met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo een bod uitgebracht op Borsa Italiana. Deutsche Börse maakte eerder al bekend een bod te hebben gedaan op het bedrijf achter de beurs in Milaan.