Luchtvaart waarschuwt voor negatieve impact coronavirus

De Britse prijsvechter easyJet, een van de grootste gebruikers van Schiphol, kampt met een dalende vraag naar vliegreizen naar Noord-Italië. Ook op andere routes is de reisdrift van consumenten minder. Daardoor zal het bedrijf een aantal vluchten uit het schema schrappen. Volgens de onderneming is nog niet te zeggen wat de impact van het virus op de financiële prestaties zal zijn.

IAG, dat ook het bedrijf achter onder meer Iberia, Aer Lingus is, waarschuwde voor de financiële gevolgen dit jaar. Eerder werden vluchten naar China geschrapt. Daar komen nu annuleringen van vluchten naar Italië bij. Over de impact op de resultaten liet IAG zich niet uit. Het Finse Finnair verlaagde zijn verwachtingen en ziet zich genoodzaakt in de kosten te snijden.

Air France-KLM zei bij de publicatie van de jaarcijfers dat de problemen rond het virus een hap uit de operationele winst in het eerste kwartaal van dit jaar zouden nemen van 150 miljoen tot 200 miljoen euro. Ook bij KLM wordt de broekriem aangetrokken.