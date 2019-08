Intertrust breidt uit in de Verenigde Staten

De uitbreiding van de diensten is mede mogelijk dankzij de recente overname van Viteos, aldus Intertrust. Het overgenomen bedrijf heeft volgens de financiële dienstverlener een top 10-positie qua fondsenadministratie in de VS, met diensten aan zeker tachtig hoogstaande klanten.

Volgens Intertrust profiteren de activiteiten in Europa, Azië en het Midden-Oosten van de uitbreiding in de VS.