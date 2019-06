LTO tekent niet zomaar bij klimaatkruisje

Dat zei Calon tegen BNR Nieuwsradio.

Volgens Calon staat de land- en tuinbouw voor een enorme investeringsopgave van 11 miljard euro in de komende tien jaar om aan de klimaatdoelen te voldoen. Daarvan is volgens hem 6,5 miljard euro „onrendabel” ondanks een subsidie tot circa 3 miljard euro.

Landbouwminister Carola Schouten verdient volgens hem alle lof dat zij 1 miljard euro meer los wist te krijgen bij Financiën. „Maar er is nog steeds sprake van een tekort van 3,5 miljard euro. Boeren tekenen geen ongedekte cheques. We gaan pas tekenen als we zeker weten dat we kunnen leveren”, aldus Calon.