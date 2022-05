Superjachtenbouwer Heesen alsnog terug in Nederlandse handen

Dankzij de transactie blijft de werkgelegenheid zowel in Oss als Winterswijk volledig behouden.

Het bestuur van de nieuwe eigenaar bestaat uit Arthur Brouwer en Anjo Joldersma, de ceo en voorzitter van de raad van bestuur. Doelstelling van de Stichting is ’het waarborgen van een succesvolle toekomst van de scheepswerf en de continuïteit van de werkgelegenheid voor de hooggekwalificeerde medewerkers van Heesen Yachts’. Deze superjachtebouwer was in handen van drie Russische eigenaren: oliemiljardair Vagit Alekperov, zijn vrouw en hun zoon. Zij hebben alleen nog een vordering op de stichting in handen, in plaats van de scheepswerf zelf.

Terugtreding topman

De onderneming is financieel gezond en winstgevend en het management heeft nu deze maatregelen genomen om de toekomst veilig te stellen. Woordvoerder van Heesen Yachts zegt blij te zijn: „Omdat de orderportefeuille van Heesen Yachts vol is, kunnen de werknemers met hun gebruikelijke toewijding en inzet blijven werken aan de afwerking van de dertien jachten die momenteel in aanbouw zijn. Het verkoopteam kan nu vol vertrouwen met nieuwe klanten werken aan de bouw van hun droomjacht.”

Vagit Alekperov, die in 2008 het Brabantse Heesen Yachts voor zo’n €150 miljoen overnam en er vervolgens meerdere superjachten voor zichzelf liet bouwen, trad vorige week terug als topman van de Russische oliemaatschappij Lukoil nadat hij Poetin had opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Hoewel hun aandeelhouder momenteel nog niet op de Europese sanctielijst staat, wilde Heesen toch met spoed afscheid van hem kunnen nemen, Het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben de Rus namelijk onlangs op hun sanctielijsten geplaatst. Hierdoor ondervindt bijvoorbeeld het Britse Rolls-Royce, leverancier van de scheepsmotoren voor Heesen-superjachten, problemen met leveringen.