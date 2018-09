Olieprijs stuwt afzetprijzen in industrie

De prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen, lagen vorige maand gemiddeld 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Die sterke stijging volgt op twee maanden met een heel lichte toename. Daarvoor gingen de prijzen van maart 2013 tot en met september vorig jaar vrijwel onafgebroken omlaag.

Vooral in de aardolie-industrie gingen de prijzen sterk omhoog. Zonder die sector bedroeg de prijsstijging in de industrie 2,3 procent. Olie was dan ook veel duurder dan in december 2015, toen de olieprijs bijna het dieptepunt van zijn enorme daling van de afgelopen jaren bereikte. Voor een vat Brentolie moest vorige maand gemiddeld 46 procent meer worden betaald dan een jaar eerder.

Orderportefeuille

Het CBS meldde ook dat het vertrouwen van ondernemers in de industrie in januari verder is gegroeid, naar het hoogste peil sinds maart 2008. Ondernemers werden deze maand vooral positiever over hun orderportefeuille.

Optimisten hebben in de industrie al sinds september 2014 de overhand. Het vertrouwen ligt daarbij inmiddels ruimschoots boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar en nadert de hoogste stand ooit. Die werd in januari 20008 bereikt. De index die het vertrouwen meet steeg toen naar 9,4. Deze maand ging de graadmeter van 4,7 naar 6.