FNV eist ondanks corona 5% meer loon

De vakbond komt elk jaar een dag voor Prinsjesdag met een looneis, waarmee de werknemers de onderhandelingen voor nieuwe cao’s ingaan.

De looneis van 5% komt op tafel daar waar het goed gaat en voor vitale sectoren, zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. „In onder andere de supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost gaat het juist uitstekend. Maar veel mensen delen nauwelijks mee in de groei en hebben een onzeker contract op of rond het minimumloon. Nu laat de coronacrisis zien hoe belangrijk deze sectoren zijn voor onze samenleving. De FNV zal hier met name inzetten op 5%.”

Het is de derde keer op rij dat de centrale looneis op 5% uitkomt, maar de timing is opvallend. Veel werkgevers geven juist aan een loonsverhoging niet te kunnen betalen. Op sommige plekken wordt zelfs aangedrongen om eerder afgesproken verhogingen terug te draaien bij zwaar getroffen bedrijven.

Behalve de loonsstijging zet FNV in op zekerheidsafspraken, afspraken over herverdeling van werk en een minimumloon van 14 euro per uur.

Losgelaten

FNV zette voor dit jaar ook in op 5%, maar die looneis werd onder druk van de coronacrisis losgelaten. De vakbond beloofde ’mee te denken’ bij bedrijven en sectoren in zwaar weer. Tegenover loonmatiging zouden er dan wel afspraken over meer baanzekerheid moeten komen.