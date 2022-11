Alibaba houdt zich op de vlakte over cijfers koopjesfestijn Singles Day

Eerder op de dag schatte onderzoeksbureau Syntun al in dat de verkopen tot 14.00 uur Chinese tijd op de grote Chinese winkelplatformen Alibaba en JD.com lager waren dan een jaar eerder. Analisten stelden dat de koopdrift minder was in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt ook door het strenge coronabeleid in China, dat de economie en het consumentenvertrouwen raakt. Daardoor waren mensen minder happig op het doen van uitgaven.

Tegenhanger Valentijnsdag

’Singles Day’, dat door Alibaba is bedacht, was dit jaar aan zijn veertiende editie toe. Het is vooral bedoeld als dag waarop vrijgezellen zichzelf verwennen en was daarin een soort tegenhanger van Valentijnsdag. Als datum voor singles day was 11 november gekozen omdat de vier enen in die datum (11-11) symbool zouden staan voor vrijgezellen.

Ooit stond Singles Day te boek als een festijn van uitzinnige consumptie onder leiding van Alibaba’s oprichter Jack Ma. De laatste jaren is dit minder, ook doordat Beijing strenger optreedt tegen onlineplatforms. Daarnaast is er ook vanuit staatsmedia minder aandacht voor het festijn. Winkels zouden ook minder kortingen geven dan voorheen. Verder heeft Alibaba, dat met zijn webwinkels Taobao en Tmall ooit bijna onaantastbaar was, steeds meer concurrentie.