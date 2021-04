In Heerlen is in januari de verkeerde man gecremeerd. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een grote schok voor de nabestaanden: hun geliefde was per ongeluk voor de ceremonie al gecremeerd. De ovenist van Yarden die verantwoordelijk was voor de misser werd op staande voet ontslagen. De rechter geeft de uitvaartorganisatie daarin in eerste instantie al gelijk.