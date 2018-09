AEX met beperkte schade week uit

De AEX-index eindigde in een per saldo vlakke handelsweek 0,1% lager op 485,87 punten. De Midkap kreeg er 0,4% bij op 697,96 punten.

De stemming in Europa was verdeeld met een kleine plus en Londen en verliezen voor Frankfurt en Parijs.

Beleggers kregen in de middag tegenvallende cijfers uit de VS voorgeschoteld. De groei van de Amerikaanse economie kwam over het vierde kwartaal met een plus van 1,9% lager uit dan verwacht. De orders voor duurzame goederen vielen met een daling van 0,4% in december flink tegen. Volgens Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB, hebben de macrocijfers uit Amerika weinig impact doordat beleggers de focus vooral gelegd hebben bij het cijferseizoen dat in Amsterdam vanaf volgende week echt losbarst. "De bedrijfscijfers waren tot nu toe redelijk conform verwachtingen, maar het is opvallend dat er nog geen winstwaarschuwingen naar buiten zijn gekomen."

Westerterp gaat er van uit dat de zwaarwegende fondsen RD Shell en ING die komende week de boeken open doen, een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het sentiment op het Damrak. "Bij Shell zal de nadruk liggen op de gang van zaken bij upstream-activiteiten, terwijl de vrees voor de houdbaarheid van de dividenduitkering geheel naar de achtergrond is verdwenen door de sterk opgelopen olieprijs in de afgelopen maanden doordat leden van de OPEC zich tegen de verwachting in goed aan de beperking van de olieproductie hebben gehouden."

De vermogensbeheerder van JNVB voorziet op de korte termijn een toename van de volatiliteit, maar is over de langere termijn positief gestemd doordat de economische groei in eurozone in navolging van Amerika verder herstel zal laten zien, zolang al te veel politieke tegenwind uitblijft.

In de AEX hield DSM de wind in de rug met een winst van 1%. Daarmee kreeg de goede start van 2017 van het vitamine- en chemieconcern een vervolg. RELX nam de koppositie in de late middaghandel over en spurtte 1,2% vooruit.

Unilever was 0,8% in herstel, nadat de schoonmaak- en levensmiddelengigant donderdag fors terrein moest prijsgeven vanwege een tegenvallend kwartaalverslag. Arcelor Mittal kon 0,4% bijschrijven in reactie op de positievere blik van Credit Suisse op de staalsector.

Randstad belandde onderaan met een koersverlies van 2,2%. Philips, een dag eerder nog een grote winnaar, onderging een daling van 1,1%.

Shell noteerde 0,4% lager. Het olieconcern is naar verluidt dicht bij een grote deal om een deel van zijn velden in de Noordzee te verkopen, voor omgerekend zo'n €2,8 miljard De verkoop zou deel uitmaken van plannen van Shell om bezittingen af te stoten.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,4%, nadat het aandeel aanvankelijk flink was gestegen. In Amerika meldde techreus Intel, een klant van ASML, de voorgaande dag nabeurs dat het dit jaar ongeveer dezelfde omzet bij een flink hogere winst verwacht.

Heineken werd 0,7% minder waard op €70,23. ING verlaagde het koersdoel van het aandeel van de brouwer van €80 naar €77. Het advies blijft 'hold'.

In de Midkap ging optiekbedrijf Grandvision riant aan kop met een winst van 3,2%, na een adviesverhoging door Exane van 'neutraal' naar 'kopen'. Sligro lag ook goed in de markt. Het aandeel dikte 1,7% aan. Aperam werd geholpen door een stevige koersdoelverhoging door Credit Suisse. Het gespecialiseerd staalbedrijf werd door beleggers 1,9% hoger gezet.

Air France-KLM steeg 0,6% na meevallende resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Americain Airlines.

Grootste daler in de Midkap was Corbion met een verlies van 1,4%.