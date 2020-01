Jet verkoopt Nederlandse activiteiten aan KLM

Jet was ooit de grootste luchtvaartonderneming van India. Sinds april vorig jaar wordt door Jet als gevolg van de problemen niet meer gevlogen. Dat kostte duizenden mensen hun baan en dreef de vliegtarieven in India op. Onderhandelingen over een reddingsplan met geldschieters, waaronder de State Bank of India, liepen op niets uit.

KLM was voorheen een zogeheten codeshare-partner van Jet. Sinds het faillissement van de Indiase maatschappij heeft KLM zijn vluchtaanbod naar India uitgebreid. Een woordvoerster van KLM kon nog niet op de berichten over de voorwaardelijke verkoop reageren.