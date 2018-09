Shell wint dispuut over olielek Nigerdelta

Volgens de rechter hoort de zaak toch echt in Nigeria thuis. Het Brits-Nederlandse Shell kan juridisch niet verantwoordelijk worden gehouden voor lokale schade die is veroorzaakt door criminele tussenkomst bij een joint venture tussen dochterbedrijf Shell Nigeria en de Nigeriaanse overheid.

In Nigeria vinden jaarlijks honderden olielekken plaats, onder meer door sabotage van pijpleidingen. Het milieu loopt daardoor flinke schade op. Ook worden lokale gemeenschappen in hun bestaan bedreigd, doordat visgebieden en landbouwgronden onbruikbaar worden. Advocaten van de lokale bewoners lieten weten de beslissing van de rechter aan te vechten.

Gevaarlijk precedent

De rechter heeft volgens Shell de juiste beslissing genomen. ,,We hopen dat de duidelijke boodschap van het High Court vandaag ervoor zal zorgen dat toekomstige claims door Nigeriaanse gemeenschappen terechtkomen bij de juiste, lokale rechtsinstanties."

Amnesty International spreekt van een ,,gevaarlijk precedent". met de uitspraak heeft de rechter volgens de mensenrechtenorganisatie groen licht gegeven voor misbruik van multinationals in andere landen. ,,Dit vonnis kan betekenen dat lokale gemeenschappen nooit betekenisvolle compensatie zullen krijgen en dat de olieschade niet wordt hersteld."

Volgens Milieudefensie is het een bewuste tactiek van Shell om via constructies met dochterbedrijven verantwoordelijkheid te ontlopen. In 2008 klaagde Milieudefensie Shell in Nederland aan voor olievervuiling in Nigeria. Nederlandse rechters oordeelden dat die aanklacht toen wél in Nederland kon worden behandeld. De zaak loopt nog.