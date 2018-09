Design uit sociale werkplaatsen

Ook oprichtster Annet Mulder herkent het vooroordeel over sociale werkplaatsen. „Toen ik er bij toeval achter kwam dat er ontzettend veel moois in de werkplaatsen wordt gemaakt, vond ik dat ik daar iets mee moest doen.” De Amsterdamse zegde haar baan in de televisiewereld op en ging, na bijna een jaar vooronderzoek, in november live met haar webwinkel vol Nederlands social design, zoals ze het zelf noemt.

Door haar platform hoopt Mulder een groter publiek kennis te laten maken met de hoogwaardige producten die sociale werkplaatsen leveren. „Hoe meer mensen deze spullen kopen, hoe meer ervaring de makers opbouwen. En dat brengt hen weer dichter bij een betaalde baan bij een reguliere werkgever.”

Voor ontwerpers is de samenwerking met de werkplaatsen ook interessant. Niet alleen vanwege het maatschappelijk verantwoorde kader maar ook door de professionaliteit en mogelijkheden bij de werkvoorzieningen. „Veel werkplaatsen hebben een specialisatie. Zo zijn er plekken waar alleen met hout wordt gewerkt of waar ze juist heel goed zijn in lassen”, legt de onderneemster uit. Ze is sinds de lancering van het platform dan ook al door meerdere ontwerpers benaderd met het verzoek hen te verbinden aan een werkplaats.

Mulder fungeert ook als curator bij Studio Perspective. „Ik ben mijn eigen doelgroep”, lacht ze. „Als ik iets niet mooi vind, verkopen we het niet.” De focus ligt nu nog echt op producten, maar de onderneemster droomt er al van om de collectie uit te breiden met mode. Ook wil ze zich nog meer gaan richten op de zakelijke markt. „Omdat de partijen waar we mee samenwerken op bestelling werken en niet met grote voorraden zitten, kunnen we ook makkelijk maatwerk leveren.”, legt ze uit. „Als bedrijven dus bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuw interieur dat ook nog maatschappelijk verantwoord is, zijn ze bij ons aan het goede adres.”