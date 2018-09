Peter Wakkie mag aanblijven bij Zed+

De Spaanse justitie onderzoekt momenteel of Wakkie zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De Spaanse oprichter van Zed+, Javier Perez, had daarom een verzoek ingediend om Wakkie te schorsen. Voor de Nederlandse rechters is het onderzoek echter geen reden om tot schorsing over te gaan.

Perez beschuldigt Wakkie ervan op de hand te zijn van de Russische tak van Zed+, met wie hij al jaren op voet van oorlog verkeert.

De beroemde jurist werd tien dagen geleden met veel machtsvertoon opgepakt op het vliegveld van Madrid. Volgens advocaat Jurjen Lemstra, die zelf ook een rol speelt in het internationale conflict rond het Russisch/Spaanse telecombedrijf ZED+, is er sprake van een vuil opzetje van een machtige Spaanse miljonair met wie Wakkie een slepend zakelijk conflict heeft.