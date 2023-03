Topvrouw Interpolis vertrekt voor plek in raad van bestuur KPN

Jean-Pascal Van Overbeke, verantwoordelijk voor de consumentenmarkt, en Babak Fouladi, baas over de digitale en technologie-activiteiten stappen op en worden vervangen door respectievelijk Marieke Snoep en Wouter Stammeijer.

Over de redenen voor het vertrek van Fouladi en Van Overbeke per 1 mei doet KPN in zijn persbericht geen andere mededelingen dan dat de eerste ’besloten heeft KPN te verlaten en terug te keren naar zijn familie en Londen’, terwijl bij Van Overbeke ’persoonlijke redenen’ aan zijn opstappen ten grondslag zouden liggen. Voor de benoeming van de nieuwe leden moet een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden. Voor de behandeling op de jaarlijkse algemene vergadering die over twee weken plaatsvindt, komen de benoemingen te plotseling.

Beloning voor Snoep

Vergouw (46) was zeven jaar directievoorzitter bij Interpolis en werkte eerder bij ING. Vorig jaar trad ze toe tot de raad van commissarissen van KPN, waar ze nu Snoep opvolgt, die met de benoeming beloond wordt voor het terugbrengen van de groei van KPN op de zakelijke markt. Stammeijer (42) vervult nu de rol van chief strategy officer bij KPN.

Op de achtergrond geldt echter ook dat KPN deze periode miljarden in de grond stopt om glasvezel aan te leggen, maar het project de laatste tijd wat achterligt op schema. Tegelijkertijd lukt het onvoldoende om mensen die glasvezel aangeboden krijgen, over te halen een abonnement bij KPN te nemen. De bonus die de raad van bestuur was voorgehouden als op dit gebied bepaalde doelen werden gehaald, is over afgelopen jaar daarom niet uitbetaald, bleek uit het beloningenoverzicht in De Telegraaf van afgelopen zaterdag.

Bekijk ook: Ibarra bij KPN niet tot het einde

Gehaald door Ibarra

Fouladi en Van Overbeke werkten beide sinds 2018 bij KPN, waar ze werden binnengehaald door de toenmalige topman Maximo Ibarra, die daar al binnen anderhalf jaar weer vertrok. Van Overbeke blijft nog een jaar in dienst als strategisch adviseur, Fouladi vertrekt zonder ontslagvergoeding omdat hij zelf gekozen heeft om weg te gaan.