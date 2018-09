AFM blundert met data van beleggers

De AFM publiceert shortposities van investeerders als ze betrekking hebben op meer dan 0,5 procent van alle door een bedrijf geplaatste aandelen. Hedgefondsen blijven vaak bewust onder die grens om concurrenten geen inzicht te verschaffen in hun beleggingsstrategie.

Deze week ging dat evenwel mis. De AFM publiceerde dinsdagavond per ongeluk een lijst met honderden shorttransacties die onder de meldingsgrens vallen. De toezichthouder geeft de fout op zijn website toe en zegt die te betreuren. Woensdagochtend werd de juiste lijst gepubliceerd.

Boosheid

Financial Times meldde donderdag dat onder meer de shortposities van de bekende investeerder George Soros op straat zijn komen te liggen. Volgens de Britse zakenkrant blijkt daaruit dat hij bijvoorbeeld speculeerde op een koersdaling voor ING.

Veel van de betrokken hedgefondsen voelen zich volgens FT in de kaart gekeken en zijn boos over de gang van zaken. ,,Wanneer banken of hedgefondsen een fout maken, krijgen zij een boete'', stelt een niet bij naam genoemde fondsmanager. ,Maar wie beboet de Nederlandse toezichthouder?''