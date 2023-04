Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is geen transitie, maar revolutie’ Rotterdamse haven gaat op de schop

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Haven Rotterdam staat voor enorme vernieuwingen. Ⓒ ANP/HH

De bedrijvigheid, de inkomsten en de infrastructuur gaan op de schop in de Rotterdamse haven. De energietransitie en de route naar nul uitstoot zorgen er pijlsnel voor dat de grootste diepzeehaven van Europa een enorme gedaanteverwisseling ondergaat. „Dit is geen transitie. Dit is een revolutie!”