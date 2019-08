AEX van verlies naar winst dankzij handelsgesprekken VS-China

Om 16.20 uur stond de AEX-index 1,1% hoger op 548,2punten. De Midkap-index bleef vlak, omlaag gesleurd door TKH, dat beleggers met zijn halfjaarcijfers teleurstelde.

Duitse beleggers raakten het vertrouwen kwijt. De ZEW-index, die het sentiment meet, komt vanochtend uit op -44,1, waar analisten -28 verwachtten. Het is het laagste niveau in zeven jaar.

De Parijse CAC-40 raakt 0,6% kwijt, de FTSE100 in Londen verloor 0,5%, en de Duitse DAX-index zelf duikt 1,1% omlaag.

"Sommige actieve beleggers zijn in stilte aan het bodemvissen, zoekend naar koopjes"

Het bericht dat de Verenige Staten gesprekken voeren met China om toch tot een handelsakkoord te komen, gaf voeding aan stijgingen wereldwijd.

De Dow Jones steeg rond 16.30 500 punten tot ruim boven de 26.000 puntengrens. De Nasdaq koerste 2,4% in de plus.

De dollar versterkte tegen de euro tot $1,1182. Brentolie pluste 3,3% en de goudprijs raakte direct 0,8% kwijt na stijging in de ochtenduren.

In de Amsterdamse hoofdindex ging staalmaker ArcelorMittal na de omwenteling met 7% winst bovenaan.

ABN Amro gaat 3% omhoog dankzij een nieuw koopadvies van Kepler Cheuvreux, dat overigens wel vergezeld gaat van een flinke koersdoelverlaging, van €28 naar €23,10. ING dikte met 2,5% aan, Aegon met 2,1% en NN pluste 2%.

Chipmachinemaker ASML steeg eveneens met 2,7%.

Ook Takeaway ging erin als koek (+2,1%). Deutsche Bank zette het aandeel op houden, komend van verkopen, bij een koersdoel van €77. Dat was €48. Hello Fresh (+7,5%) meldde voor het eerst winst te maken bij 250 miloen maaltijden.

Bij de Midkap-fondsen stond bodemonderzoeker Fugro met 5,4% bovenaan. PostNL won 4,4%, staalmaker Aperam werd 3,7% duurder.

Onderin viel TKH (-13,7%) negatief op. Het technologiebedrijf meldde teleurstellende halfjaarcijfers: de omzet stijgt, maar de winst is juist iets lager ten opzichte van een jaar geleden.

„De TKH-top heeft analisten echt onaangenaam verrast, in juni schetste die nog fraaie vergezichten”, verklaart aandelenanalist Joost van Beek van Insinger Gilissen de val. „Analisten pasten daarop hun koersdoelen opwaarts aan. Nu blijkt de organische groei vrijwel achterwege. TKH heeft de markt te weinig guidance gegeven dat het kon tegenvallen op korte termijn. Dan word je afgestraft.”

Metaalspecialist AMG liet 2,2% liggen.

Leuven

Op een grotendeels rode AMX-index was PostNL de positieve uitzondering, met 1,1% winst. Vastgoedbedrijf WDP raakte een pand in Leuven kwijt, en wordt beloond met een 0,8% hogere koers.

Smallcapper Kendrion (+9%) zag eveneens een ommekeer in de middag. Het meldde bij de kwartaalresultaten last te hebben van de malaise in de automobielindustrie, waar het een belangrijke toeleverancier voor is. Het aandeel zakte 3%. Maar na het bericht over de gesprekken tussen China en de Verenigde Staten klaarden alle zorgen voor de producent op.

Pharming krijgt er 4% bij na het nieuws dat het een licentie heeft gekregen op een medicijn van Novartis.