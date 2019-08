AEX worstelt boven grens 540 punten

Om iets na elf uur staat de graadmeter 0,3% lager op 540,4 punten. De Midkap-index wordt omlaag gesleurd door TKH, dat beleggers met zijn halfjaarcijfers teleurstelde, en koerst op 789,4 punten, een verlies van 1,5%. Elders in Europa verliezen de belangrijkste indices ook: de Parijse CAC-40 raakt 0,2% kwijt, de FTSE100 in Londen verliest 0,2%, en de Duitse DAX-index duikt 0,3% omlaag.

Ongerust

Het sentiment op de beurzen wordt nog altijd gedomineerd door de handelsoorlog. Beleggers zijn er niet gerust op dat China en de Verenigde Staten er op korte termijn uit komen. Dat leverde gisteravond al verliezen op voor de beurs van New York, en ook in Azië ging het vannacht omlaag.

Grote boosdoener in de Amsterdamse hoofdindex is zwaargewicht ASML, dat 0,6% verliest. De andere grote fondsen kunnen de index niet redden: Shell staat 0,1 hoger, ING verliest 0,4%, Unilever raakt ook 0,4% kwijt. Een dag na het opveren vanwege de komst van Lard Friese zakt Aegon alweer in, de verzekeraar verliest 0,5%. Grote verliezen zijn er ook voor chemiebedrijf DSM (-1%) en chemicaliëndistributeur IMCD (-2,3%). Betaaldienstverlener Adyen staat 1,8% in de min.

Maaltijdbezorger

ABN Amro gaat 0,9% omhoog dankzij een nieuw koopadvies van Kepler Cheuvreux, dat overigens wel vergezeld gaat van een flinke koersdoelverlaging. Ook Takeaway gaat erin als koek. Beleggers genieten nog na van het nieuws dat de maaltijdbezorger een concurrent minder heeft in Duitsland en zetten het fonds 1,8% hoger.

Bij de Midkap-fondsen valt dus TKH op. Het technologiebedrijf komt vandaag met teleurstellende halfjaarcijfers: de omzet stijgt, maar de winst is juist iets lager ten opzichte van een jaar geleden. Beleggers slaan na die resultaten massaal op de vlucht: TKH koerst na twee uur 17,2% lager. Metaalspecialist AMG stapt ook met het verkeerde been uit bed, en laat 3,9% liggen.

Leuven

Op een grotendeels rode AMX-index is PostNL de positieve uitzondering, met 0,8% winst. Vastgoedbedrijf WDP raakt een pand in Leuven kwijt, en wordt beloond met een 0,8% hogere koers.

Smallcapper Kendrion opent vandaag ook de boeken. Het bedrijf heeft last van de malaise in de automobielindustrie, waar het een belangrijke toeleverancier voor is. Het aandeel verliest 3,3%. Pharming krijgt er 2,2% bij na het nieuws dat het een licentie heeft gekregen op een medicijn van Novartis.