Takeaway verorberd op somber Damrak

Om 12.45 uur stond de AEX-index 0,6% lager op 539,2 punten. De Midkap-index verloor 1,6%, omlaag gesleurd door TKH, dat beleggers met zijn halfjaarcijfers teleurstelde.

Duitse beleggers zijn het vertrouwen kwijt. De ZEW-index, die het sentiment meet, komt vanochtend uit op -44,1, waar analisten -28 verwachtten. Het is het laagste niveau in zeven jaar.

De Parijse CAC-40 raakt 0,6% kwijt, de FTSE100 in Londen verloor 0,5%, en de Duitse DAX-index zelf duikt 0,9% omlaag.

"Sommige actieve beleggers zijn in stilte aan het bodemvissen, zoekend naar koopjes"

Het sentiment wordt gedomineerd door de handelsoorlog. Beleggers zijn er niet gerust op dat China en de Verenigde Staten er op korte termijn uit komen.

Dat leverde gisteravond al verliezen op voor de beurs van New York, en ook in Azië ging het vannacht omlaag. Reuters ziet terugvallende resultaten bij alle Chinese technologiebedrijven. In Azië groeien zorgen om Hongkong, het inchecken op de luchthaven is wederom stilgelegd na protesten.

Futures voor de handel op Wall Street noteren 0,3% tot 0,5% in het rood. Cruciaal wordt het Amerikaanse inflatierapport over de maand juli. De euro noteerde fractioneel lager bij $1,1215. Een kwart van alle obligaties, $15 biljoen, noteert nu met een negatieve yield.

Brentolie werd 0,4% goedkoper bij $58,40 per vat. Goud won 1,7% tot $1544 per troy ounce (31,1 gram), zilver 2,3%.

„Bij lage volumes, veel partijen houden zomervakantie, krijgen mensen door dat de constant lage rente uiteindelijk niet houdbaar is. Conflicten tussen de VS en China, rond Iran, de Argentijnse zorgen en Hongkong-problemen stemmen beleggers somber”, schetst handelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam het sentiment. „Sommige actieve beleggers zijn in stilte aan het bodemvissen, zoekend naar koopjes. Maar passieve beleggers hebben al twee weken geld weggehaald. Het gros wacht af: één tweet van Trump vanmiddag over de handelsoorlog kan beurzen weer hoger zetten.”

Een wanordelijke Brexit vormt inmiddels volgens een peiling van Natixis Investment Mangers onder beleggers echter een groter risico voor de wereldeconomie dan het handelsconflict tussen de VS en China.

Grote verliezer in de Amsterdamse hoofdindex is chemicaliëndistributeur IMCD (-3,5%). Adyen verloor 2%. Verliezen zijn er ook voor chemiebedrijf DSM (-1,4%).

Zwaargewicht ASML herstelde iets, maar verloor 1%. De andere grote fondsen kunnen de index niet redden:

Een dag na het opveren vanwege de komst van Lard Friese zakt Aegon alweer in, de verzekeraar verliest 0,4%.

Maaltijdbezorger

ABN Amro gaat 1,2% omhoog dankzij een nieuw koopadvies van Kepler Cheuvreux, dat overigens wel vergezeld gaat van een flinke koersdoelverlaging, van €28 naar €23,10.

Ook Takeaway gaat erin als koek (+1,8%). Deutsche Bank zette het aandeel op houden, komend van verkopen, bij een koersdoel van €77. Dat was €48. Hello Fresh (+7,5%) meldde voor het eerst winst te maken bij 250 miloen maaltijden.

Shell (+0,1%), KPN (+0,7%) en ArcelorMittal (+0,5%) boden tegenwicht aan het gesomber.

Bekijk ook: Top TKH stelt markten niet gerust

Bij de Midkap-fondsen valt dus TKH (-17%) op. Het technologiebedrijf meldde teleurstellende halfjaarcijfers: de omzet stijgt, maar de winst is juist iets lager ten opzichte van een jaar geleden.

„De TKH-top heeft analisten echt onaangenaam verrast, in juni schetste die nog fraaie vergezichten”, verklaart aandelenanalist Joost van Beek van Insinger Gilissen de val. „Analisten pasten daarop hun koersdoelen opwaarts aan. Nu blijkt de organische groei vrijwel achterwege. TKH heeft de markt te weinig guidance gegeven dat het kon tegenvallen op korte termijn. Dan word je afgestraft.”

Metaalspecialist AMG laat 3,9% liggen.

Leuven

Op een grotendeels rode AMX-index is PostNL de positieve uitzondering, met 0,8% winst. Vastgoedbedrijf WDP raakt een pand in Leuven kwijt, en wordt beloond met een 0,8% hogere koers.

Smallcapper Kendrion (-3,3%) meldde last te hebben van de malaise in de automobielindustrie, waar het een belangrijke toeleverancier voor is. „De cijfers zijn de onderkant van de verwachting geworden, terwijl het aandeel al gekelderd was”, aldus de Jonge van Degroof Petercam.

Pharming krijgt er 2,2% bij na het nieuws dat het een licentie heeft gekregen op een medicijn van Novartis.