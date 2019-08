Zicht op handelsdeal geeft Damrak vleugels

De AEX-index sloot op 545,69 punten, met 0,7% winst. De Midkap-index perste er 0,1% winst uit bij 802,08 punten, zij werd de hele dag omlaag gesleurd door TKH, dat beleggers met zijn halfjaarcijfers teleurstelde.

De Duitse DAX ging 0,7% omhoog, de Britse FTSE pluste 0,4%, de Franse CAC-40 werd tot 1% extra ingekocht.

„Deze toenadering tussen de VS en China lijkt een positief signaal. Al zullen we voorlopig dit soort volatiele bewegingen op de beurs houden: er is nog geen zekerheid en de economische vertraging verdwijnt evenmin. Maar beleggers klampen zich er aan vast, in de hoop dat er geen recessie lijkt te komen”, constateert strateeg Simon Wiersma van ING Investment Office.

Hij hecht waarde aan de beursbeweging, hoe volatiel ook. „De Verenigde Staten zouden nooit tot een uitstel van de heffingen tot december overgaan als niet China iets zou hebben toegezegd. Daarin is Trump met zijn bullenbakaanpak toch geslaagd.”

De president verwees naar Chinese toezeggingen om op grote schaal landbouwproducten uit de VS in te kopen.

Staatsobligaties gingen niet vol mee in de euforie op de aandelenbeurzen. Wiersma: „Beleggers die obligaties net hebben gekocht doen die nu niet zomaar van de hand, omdat onderliggend de economie toch afkoelt.”

De Dow Jones steeg tot bijna 500 punten ruim boven de 26.000 puntengrens. De Nasdaq koerste 2,4% in de plus.

De dollar versterkte tegen de euro tot $1,1182. Brentolie pluste 3,3% en de goudprijs raakte direct 0,2% kwijt na stijging in de ochtenduren tot $15151 per troy ounce (31,1 gram).

In de Amsterdamse hoofdindex ging staalmaker ArcelorMittal na de omwenteling met 5,5% winst bovenaan naar het slot.

ABN Amro behield 3% koerswinst omhoog dankzij een nieuw koopadvies van Kepler Cheuvreux, dat overigens wel vergezeld gaat van een flinke koersdoelverlaging, van €28 naar €23,10.

ING dikte bij het slot met1,7% aan, Aegon met 1,3% en NN pluste 1,4%.

Chipmachinemaker ASML hield na de omslag 1,8% winst over.

Ook Takeaway ging erin als koek (+1,8%). Deutsche Bank zette het aandeel op houden, komend van verkopen, bij een koersdoel van €77. Dat was €48. Hello Fresh (+7,5%) meldde voor het eerst winst te maken bij 250 miloen maaltijden.

Heineken, DSM, Ahold Delhaize verloren alle 0,6%, IMCD werd de grootste verliezer (-2,1%).

Bij de Midkap-fondsen stond bodemonderzoeker Fugro met 4,4% dagwinst bovenaan. PostNL won 3,8%, staalmaker Aperam werd 3,2% duurder.

Onderin viel TKH (-14,9%) tot de slotbel negatief op. Het technologiebedrijf meldde teleurstellende halfjaarcijfers: de omzet stijgt, maar de winst is juist iets lager ten opzichte van een jaar geleden.

„De TKH-top heeft analisten onaangenaam verrast, in juni schetste die nog fraaie vergezichten”, verklaart aandelenanalist Joost van Beek van Insinger Gilissen de val. „Analisten pasten daarop hun koersdoelen opwaarts aan. Nu blijkt de organische groei vrijwel achterwege. TKH heeft de markt te weinig guidance gegeven dat het kon tegenvallen op korte termijn. Dan word je afgestraft.”

Metaalspecialist AMG liet 3% liggen.

Smallcapper Kendrion (+10,%) zag eveneens een ommekeer in de middag. Het meldde bij de kwartaalresultaten last te hebben van de malaise in de automobielindustrie, waar het een belangrijke toeleverancier voor is. Het aandeel zakte 3%. Maar na het bericht over de gesprekken tussen China en de Verenigde Staten klaarden alle zorgen voor de producent op.

Pharming hield uiteindelijk 3,6% over na het nieuws dat het een licentie heeft gekregen op een medicijn van Novartis.