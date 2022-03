Beursblog: beperkt herstel op Wall Street

De AEX doet het duidelijk beter, vooral dankzij de koerssprong van indexzwaargewicht Shell in reactie op de stevige verdere stijging van de gas- en olieprijzen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is ook in trek. Topman Jitse Groen zegt dat het moment waarop zijn bedrijf winstgevend wordt, dichterbij is gekomen.

Klik hier als je het beursblog niet kunt zien.