Altice gaat samenwerken met Amazon Prime

Door de overeenkomst worden producties als The Marvelous Mrs. Maisel, Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Grand Tour, The Boys, The Man in the High Castle, American Gods en Carnival Row beschikbaar voor Altice-klanten. Ook Franse producties worden beschikbaar voor SFR-abonnees.

De deal, waarvan geen financiële details bekendgemaakt werden, past in de strategie van Altice om videodiensten van gerenommeerde aanbieders aan klanten te leveren. Na Frankrijk zal de dienst ook uitgerold worden in Portugal, Israël en de Dominicaanse Republiek.

Het aandeel Altice noteerde maandag omstreeks 11.05 uur 0,7 procent lager. Het verlies liep gedurende de sessie iets terug.