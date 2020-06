KLM’ers tijdens coronastilstand aan de slag als vrijwilligers

De kadotasjes van KLM ’Blauw Helpt’, met rechts initiatiefnemer Luc Aughuet. Air France-KLM 5.568 12.48 %

De vrijwilligerscentrale ’Blauw Helpt’ die halverwege maart door een groep KLM’ers is opgericht vanwege de coronacrisis, is een daverend succes. Omdat de vliegtuigen grotendeels stilstaan is er inmiddels een groep van ruim tweeduizend KLM-personeelsleden die de schouders eronder zet in de zorg, school of museum in afwachting van een hete zomer en onzekere toekomst.