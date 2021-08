Na 25 jaar klagen over hypotheek is echt te laat

Premium Financieel

Vermogensbeheerder Van Lanschot: ’Amerikaanse aandelen te duur’

Met een nettowinst van €58,3 miljoen over de eerste helft van 2021, is ook voor Van Lanschot Kempen alles een jaar na de coronastorm weer als vanouds. Zorgen heeft de vermogensbeheerder vooral over de beurskoersen. „De waardering van aandelen, met name in de Verenigde Staten, is te hoog.”